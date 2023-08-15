В Якутске начали снос квартала с наибольшим объемом аварийного жилья

В 2023 году планируется расселить жителей 16 домов

ЯКУТСК, 15 августа. /ТАСС/. Снос многоквартирных домов начался в Якутске на территории 17-го квартала, где сосредоточен наибольший объем аварийного жилья в городе, там начнется строительство нового микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Во вторник, 15 августа, начался снос многоквартирного аварийного дома по ул. Жорницкого, 19. Работы ведутся по профильной муниципальной программе при поддержке национального проекта "Жилье и городская среда". <…> Глава Якутии Айсен Николаев обратил внимание на то, что главной задачей в столице региона является снос ветхого аварийного жилья. А в 17-м квартале сосредоточен наибольший объем подобных объектов", - говорится в сообщении.

Как сообщил Николаев, в этом году планируется расселить жителей 16 домов. "Дальше мы не будем снижать набранные темпы. Поставил задачу через пять лет полностью расселить жителей квартала из аварийных домов", - сказал он.

На месте квартала появится новый микрорайон. Отмечается, что будут переселены жители 160 домов. "Некоторые из домов уже расселены, люди рады, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки, и они начали получать долгожданное новое жилье. <…> Также в квартале будут строиться и все необходимые социальные объекты. Здесь должен появиться совершенно новый, большой, современный микрорайон "Спортивный". Работа продолжается", - отметил Николаев в своем Telegram-канале.

Как отметил бывший председатель Якутского городского исполкома Юрий Коркин, Николаев стал первым руководителем региона, который начал расселение 17-го квартала.

Помимо муниципальной программы, в Якутске ведется работа и по республиканской адресной программе. Расселяются 162 аварийных многоквартирных дома, уже расселены и снесены более 60 домов. В Якутии по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в 2023 году подлежат расселению 30,9 тыс. граждан из 555,6 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. По состоянию на 10 августа 2023 года переселено 27,86 тыс. человек (90,2%) из 525,4 тыс. кв. м (94,6%) аварийного жилищного фонда.