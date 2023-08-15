В Марий Эл с начала года построили свыше 290 тыс. кв. м жилья

Такой объем почти на треть повышает показатель аналогичного периода 2022 года, сказал глава региона Юрий Зайцев

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 290 тыс. кв. м жилья построили на территории республики Марий Эл за семь месяцев этого года. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

"Такой объем почти на треть повышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сказал Зайцев.

Он отметил, что строительный комплекс региона реализует индивидуальную программу социально-экономического развития республики в части возведения объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

"С опережением графика мы выполняем мероприятия в рамках реализации нацпроектов, для нас важно сохранять положительную динамику и не оставлять без внимания те объекты, которые не включены в федеральные программы, но тоже очень важны для жителей", - добавил Зайцев.

В частности, он рассказал, что в текущем году был построен Дом дружбы народов республики, завершилась реконструкция корпуса перинатального центра в городе Йошкар-Оле, там же реконструировали набережную.

"В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов в текущем году будет введена рекреационная зона, соединяющая Йошкар-Олу и райцентр Медведево, а также бульвар на территории строящегося жилого комплекса", - уточнил Зайцев. Он также проинформировал, что в настоящее время ведутся работы на 30 объектах капстроительства, лимиты по которым предусмотрены в текущем году. "В настоящее время в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" строятся две школы на 1,1 тыс. и 825 мест", - заключил глава региона.