В рамках первой очереди ЖК "Павелецкая сити" в Москве создали более 100 рабочих мест

Новые рабочие места появились благодаря созданию социальной, торговой и развлекательной инфраструктуры

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Девелопер MR Group создал более 100 новых рабочих мест в рамках строительства первой очереди жилого комплекса "Павелецкая сити", который строится совместно с компанией Level Group. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект находится на юге Москвы, в Даниловском районе, по адресу ул. Дубининская, вл. 59А. Новые рабочие места появились благодаря созданию в рамках первой очереди комплекса различной инфраструктуры - социальной, торговой и развлекательной.

"Коммерческие помещения первой очереди занимают около 3,3% от общей площади строительства - 1 394 кв. м. Всего же в первых двух очередях проекта предусмотрены коммерческие помещения общей площадью около 5 121 кв. м", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Кроме того, в проекте создан детский центр с семейным клубом, рассчитанный на 150 дошкольников общей площадью 1 230 кв. м. Его дополнят зоны отдыха на свежем воздухе: площадка для детей 3-6 лет и игровой комплекс "Небесный мост" для детей 7-13 лет. На первых этажах корпусов разместятся объекты ритейла - продуктовый магазин, кафе, аптеки, цветочный салон и винотека. В них создано порядка 55 рабочих мест. Руководитель Москомстройинвеста отметила, что дополнительный рабочие места созданы в лобби корпусов со стойками ресепшн и лаунж-зонами.

Первая очередь жилого комплекса "Павелецкая сити" состоит из пяти корпусов, которые рассчитаны на 902 квартиры. Все жилые здания объединены подземным паркингом на 369 машино-мест, кровля которого является благоустроенным внутренним двором. Вторая очередь комплекса состоит из четырех корпусов от 27 до 42 этажей. Всего в составе "Павелецкой сити" будет построено четыре очереди.

Жилой комплекс расположен рядом со станциями метро "Павелецкая", "Серпуховская" и "Тульская". Помимо жилых домов будут возведены объекты социальной и коммерческой инфраструктуры - школы, детские сады, кафе, магазины. Всего в рамках строительства первых двух очередей планируется создать более 200 рабочих мест.