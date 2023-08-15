Эксперты согласовали проект ремонта помещения пищеблока ГБУ соцдом "Обручевский" в Москве

В пищеблоке предусмотрены горячий и холодный цех, овощной, мясорыбный и мучной цеха, а также обеденный зал, моечные и прочие помещения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для капитального ремонта в помещениях пищеблока ГБУ Социальный дом "Обручевский" на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект находится по адресу: улица Обручева, дом 28, корпус 4, Обручевский район, Юго-Западный административный округ Москвы.

"Согласно утвержденной проектной документации помещения пищеблока на улице Обручева <...> расположены в одноэтажной пристройке к зданию социального дома. В ведомстве уточнили, что в составе пищеблока предусмотрены горячий и холодный цех, овощной, мясорыбный и мучной цеха, а также обеденный зал, моечные и прочие помещения. По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках капитального ремонта будет реализован комплекс внутренних и наружных работ", - значится в сообщении.

Так, в первую очередь будет выполнена отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения, заменены перегородки и двери. "Снаружи будет проведен ремонт фасадов, в том числе локальное восстановление разрушенного участка кирпичной кладки стены, замена наружных дверных и оконных блоков, а также обновление кровли", - добавила Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в числе запланированных мероприятий - модернизация инженерных коммуникаций: замена внутренней системы электроснабжения, систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции.