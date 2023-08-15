Москомстройинвест не выявил нарушений в 92% проверок застройщиков

В ходе бесконтактных проверок застройщиков с начала года выявили 165 нарушений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест провел 2 045 проверок деятельности застройщиков в рамках долевого строительства за семь месяцев 2023 года. По итогам этих мероприятий выявлено, что в подавляющем большинстве бесконтактных проверок застройщики не допустили нарушений, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В ходе бесконтактных проверок застройщиков с начала 2023 года выявлено 165 нарушений - это 8% от общего числа проведенных проверок с начала года. Более половины из этих нарушений - 51,5% - связаны с размещением информации в единой информационной системе жилищного строительства", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Также из общего числа выявленных с начала года нарушений, почти 30% связаны с некачественным или недостоверным заполнением проектной декларации. Еще 18% нарушений связаны с недостоверной информацией в отчетности застройщика, либо он вовсе ее не представил в Москомстройинвест. Всего 1% нарушений проходится на неисполнение предписаний комитета. "Это говорит о дисциплинированности и ответственности застройщиков", - отметили в пресс-службе.

Пятова подчеркнула, что на сегодняшний день по 214-ФЗ в Москве работает около 300 застройщиков. "Мэр Москвы ставит перед нами задачу - не допустить появления новых обманутых дольщиков. И для этого комитет проводит масштабную профилактическую и разъяснительную работу среди застройщиков и дольщиков: семинары, методические материалы, телефонные консультации и прочие мероприятия", - заключила глава ведомства.