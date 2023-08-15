В Москве за семь месяцев 2023 года инвесторы сдали 6,1 млн кв. м недвижимости

Это более 80% от всех площадей на территории города, получивших разрешительную документацию и готовых к эксплуатации, заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объем недвижимости, построенной в Москве с начала 2023 года за счет внебюджетных средств, составил 6,1 млн кв. м. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"План на год по вводу недвижимости в столице практически выполнен, при этом существенный вклад в общий объем внесли именно частные застройщики. Сданные 6,1 млн кв. м составляют более 80% от всех площадей на территории города, получивших разрешительную документацию и готовых к эксплуатации. При этом в рамках жилищного строительства инвесторы построили 137 объектов с площадью квартир почти 3 млн кв. м", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что девелоперы не только возводят новые жилые комплексы, но и создают всю необходимую инфраструктуру. За счет внебюджетных источников в Москве с начала года появилось 36 новых детских садов и школ, 7 спортивных комплексов, 2 медицинских учреждения. Инвесторы также активно участвуют в развитии промышленного потенциала столицы, за семь месяцев на территории города ввели в эксплуатацию 8 производственных объектов, построенных на частные средства. По итогам прошедших месяцев текущего года девелоперы получили 224 разрешения на строительство новых объектов общей площадью 5,3 млн кв. м недвижимости.

"Только за июль текущего года прирост объемов перспективного строительства составил около 1 млн кв. м. Частные застройщики продолжают запускать новые проекты в сфере жилищного строительства, а также не забывают о социальных объектах в развивающихся кварталах города", - отметил Войстратенко.

По его словам, с начала 2023 года Мосгосстройнадзор оформил разрешительную документацию для строительства 33 школ и детских садов, 6 спортивных, 6 лечебно-оздоровительных учреждений, 7 храмов и 3 культурно-просветительских объектов. "Столичное надзорное ведомство уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства на территории города. После того, как застройщики направляют уведомление о начале строительных работ, Мосгосстройнадзор составляет график проверок каждого объекта, для того чтобы контролировать ход строительства и соответствие применяемых материалов утвержденному проекту", - заключили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за семь месяцев 2023 года в Москве построено 7,6 млн. кв м недвижимости, в том числе 3,5 млн кв. м жилья. Всего с 2011 года в Москве построено 126,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 54,2 млн кв. м жилья.