В Москве число переезжающих по программе реновации увеличилось почти вдвое за 1,5 года

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что у жителей столицы за шесть лет существования программы выросло доверие к ней

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Темпы переезда участников программы реновации в новые дома в Москве возросли почти вдвое за 1,5 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Благодаря высоким темпам строительства и ввода нового жилья, число переезжающих за последние 1,5 года увеличилось почти вдвое. На сегодня переселение коснулось уже свыше 128 тыс. жителей, по итогам 2021 года их количество насчитывало более 69 тыс.", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что у жителей столицы за эти годы выросло доверие к программе реновации. Участники видят высокое качество новых домов и отделки квартир, современное благоустройство прилегающей территории, а также могут заказать бесплатную помощь грузчиков и машину для перевозки вещей в новую квартиру.

Программе реновации 1 августа 2023 года исполнилось шесть лет. Сегодня в эксплуатацию введено 260 новостроек, из них 240 передано под заселение.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.