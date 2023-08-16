На северо-востоке Москвы 86,5 тыс. жителей переедут в новостройки по программе реновации

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, первый этап переселения в округе выполнили на 60%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка 86,5 тыс. жителей северо-восточной части Москвы переселят в новые дома по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На северо-востоке Москвы 86,5 тысячи жителей переедут в новостройки по программе реновации", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал, что в Алексеевском районе ключи от новых квартир получили 608 жителей, в Лианозове - 286, Марьиной Роще - 518, Отрадном - 285, Ярославском - 193 и Северном Медведкове - 200. Первый этап переселения в округе выполнен на 60%, в шести районах он уже окончен или подходит к завершению.

Всего в СВАО построили 37 домов. Возводится и проектируется еще 49 зданий, где будет больше 800 тыс. кв. м жилья, отметил Собянин.