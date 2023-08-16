Согласно исследованию СК "Росгосстрах", 56% респондентов отметили, что цена на аренду выросла

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Четверть опрошенных россиян снимают квартиру, более половины отметили, что цена на аренду выросла за последний год на 10-40%, выяснили в ходе опроса эксперты СК "Росгосстрах" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Отмечается, что четверть россиян в настоящее время снимают квартиру, 56% из них отметили, что цена на арендное жилье увеличилась за последний год. Треть опрошенных (34%) сообщила, что арендная плата за последний год поднялась на 10-15%; еще 32% отмечают рост на 20-25%; 18% - на 30%, а 16% - более чем на 40%.

Более половины респондентов (58%) сейчас платят за съемное жилье от 40 до 60 тыс. рублей в месяц, еще 16% - более 60 тыс. рублей, а 13% - от 20 до 40 тыс. рублей в месяц. Найти жилье с арендной платой ниже 20 тыс. рублей смогли лишь 11% опрошенных арендаторов. 34% респондентов признались, что стоимость аренды для них слишком высока, но других вариантов с жильем у них нет. Еще 30% все-таки пытаются найти более дешевые варианты. Только для 29% респондентов цена за аренду является комфортной, а для 7% цена не имеет значения.

Респонденты рассказали, как оплачивают ЖКХ и Интернет в арендованном жилье: отдельно оплачивают услуги ЖКХ, интернет включен 33%; платят фиксированную сумму, в которую все включено 29%; отдельно оплачивают интернет, услуги ЖКХ включены 22%; отдельно оплачивают и услуги ЖКХ, и интернет 16%.

Репрезентативный опрос проведен в июле 2023 года среди 1 211 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.