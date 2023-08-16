Минпросвещения в III квартале проведет мониторинг наличия временного жилья у сирот

Это следует из ответного письма министерства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ в третьем квартале 2023 года проведет мониторинг наличия временного жилья у сирот, ожидающих предоставления жилья постоянного. Это следует из ответного письма министерства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду"). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Лантратова направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение провести мониторинг ситуации, связанной с наличием жилья у сирот в период ожидания его предоставления федеральными и региональными органами власти.

"Минпросвещения России в III квартале 2023 года запланировано проведение мониторинга проживания лиц из числа детей-сирот до обеспечения жилыми помещениями, а также предполагаемых финансовых затрат регионов в случае установления мер социальной поддержки в виде компенсации за найм в период ожидания предоставления жилого помещения", - указано в письме министерства.

В своем обращении Лантратова также предлагала субсидировать за счет средств бюджетов субъектов РФ суммы, которые дети-сироты, ожидающие предоставления постоянного жилья, уплачивают по договорам коммерческого найма жилых помещений.

В Минпросвещения отметили, что обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями относится к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ и осуществляется "самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ".