В Москве ликвидируют 10 аварийных зданий и недостроев по итогам первого полугодия

Самый крупный объект, который будет демонтирован по решению суда, расположен в Огородном проезде

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Суды в Москве в первом полугодии вынесли решения о ликвидации и восстановлении 10 зданий, самый крупный объект к сносу находится в Огородном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

Там напомнили, что город ведет работу по выявлению аварийных и недостроенных зданий, которые представляют угрозу жизни и здоровью москвичей. У таких сооружений часто отсутствуют ограждения, крыша, межэтажные перекрытия, окна и двери, может быть поврежден фундамент или несущие стены. Департамент обращается в суд, чтобы добиться, если это возможно, восстановления объекта, в противном случае - сноса.

"В первой половине 2023 года по искам департамента суды разных инстанций вынесли решения о сносе четырех аварийных объектов площадью 9,9 тыс. кв. м, расположенных на севере, северо-востоке, в центре города и в ТиНАО. Также за этот период принято шесть решений о восстановлении сооружений площадью 5,1 тыс. кв. м. Они находятся в центре, на северо-востоке, юге, юго-востоке и западе столицы", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что самый крупный объект, который будет демонтирован по решению суда, расположен в Огородном проезде. Это нежилое кирпичное здание 1988 года постройки площадью 9,3 тыс. кв. м. Оно находится в полуразрушенном состоянии. При этом внутри объекта работали сотрудники склада. Также суд вынес решение о демонтаже неэксплуатируемого здания площадью почти 330 кв. м в Малом Спасоглинищевском переулке. Как было установлено Госинспекцией по недвижимости, постройка находилась в неудовлетворительном техническом состоянии, на фасадах обнаружены трещины, а также дыры в несущих стенах.

"Заброшенные разрушающиеся постройки представляют собой особую опасность. С 2020 года Госинспекция по недвижимости во взаимодействии с отраслевыми департаментами ведет целенаправленную работу по выявлению ветхих и аварийных объектов для организации работы по их дальнейшему восстановлению или сносу. Так, всего за полгода по решению суда, а также в досудебном порядке демонтировано 283 постройки и восстановлено 147 строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии", - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.