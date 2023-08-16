В Москве вложат 55 млрд рублей в реорганизацию двух участков бывшей промзоны "Прожектор"

Общая площадь застройки превысит 411 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Два участка бывшей промзоны "Прожектор" в районе Перово реорганизуют по программе комплексного развития территорий, в обновление планируется вложить 55 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Два участка бывшей промзоны "Прожектор" в районе Перово общей площадью более 25 га подлежат редевелопменту по программе комплексного развития территорий. Объем вложений в реализацию проекта оценивается в 55 млрд рублей. В новом городском квартале появится более 1,7 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что на месте устаревших складских помещений и заброшенных зданий планируется построить жилые и общественно-деловые объекты. Общая площадь застройки составит более 411 тыс. кв. м.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках комплексного развития территории предусмотрено строительство 312 тыс. кв. м жилья по программе реновации, а также 99 тыс. кв. м общественно-деловых объектов.

"В частности, здесь планируется построить поликлинику на 350 посещений в смену, три детских сада для 825 воспитанников и две школы, которые смогут посещать более двух тысяч учеников. В рамках реализации проекта также появится торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 20 тыс. кв. м", - добавил он.