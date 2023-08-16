16 августа, 11:28

В Новой Москве 11 участков предоставили для строительства объектов ИЖС

Площадь участков составит от 0,09 до 0,12 га

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Для включения в перечень участков, планируемых к предоставлению в собственность гражданам для возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), одобрены 11 земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Участки расположены по адресу: пос. Новофедоровское, д. Федоровское (Троицкий административный округ).

"Площадь предоставляемых участков составит от 0,09 до 0,12 га. На них можно будет построить индивидуальные дома суммарной поэтажной площадью от 399 до 492 кв. м", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она добавила, что все участки сейчас свободны от объектов капитальной застройки. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация