ГК "Брусника" передаст Москве детский сад на 175 мест в районе Метрогородок

Инвестор планирует ввести социальный объект в 2026 году

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Брусника" заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность столицы детского сада на 175 мест в районе Метрогородок. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект будет построен на улице Тагильской, вл. 6 (Восточный административный округ).

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города детского сада на 175 мест", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Она пояснила, что договор подписан с ООО "СЗ "ЭСТЕЙТ" (входит в ГК "Брусника"), которое намерено осуществить строительство жилого комплекса в районе Метрогородок. Инвестор планирует ввести социальный объект в 2026 году.