Девелопер инвестирует в благоустройство ЖК "Страна.Озерная" в Москве более 300 млн рублей

За счет этих средств будут благоустроены внутренний двор, территория детского сада и создано единое для всех корпусов гранд-лобби

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Компания "Страна Девелопмент" планирует инвестировать в благоустройство первой очереди жилого комплекса "Страна.Озерная" в Москве свыше 300 млн рублей. За счет этих средств будут благоустроены внутренний двор, территория детского сада, создано единое для всех корпусов гранд-лобби, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В целом благоустройство жилого комплекса будет выполнено в тематике озера, в соответствии с названием улицы, на которой строится ЖК, с большим количеством природных образов. В частности, здесь появятся светлые интерьеры, зеркальные и глянцевые поверхности, имитирующие водную гладь. В едином для всех корпусов лобби планируется высадить живое дерево и внедрить естественное освещение - стеклянный купол позволит повысить энергоэффективность объекта", - значится в сообщении.

Там отмечается, что пространство гранд-лобби разделено на функциональные зоны: появится кофейня, можно будет проводить деловые встречи или переговоры вне офиса, а для жителей комплекса, работающих удаленно, будет организован просторный коворкинг. Здесь, как и во дворе, будет создано детское пространство. На крыше лобби планируется создать место для отдыха с креслами и шезлонгами, где можно заниматься йогой, играть в шахматы.

"На дворовой территории предусмотрены различные активности для детей: песочницы, качели, карусель, горки и так далее, поляна для принятия солнечных ванн, зоны отдыха. Необходимое благоустройство будет проведено и на территории детского сада - его планируется построить в составе первого этапа", - добавили в пресс-службе.

Москомстройинвест и застройщик подписали необходимый договор на обеспечение застройки социнфраструктурой, в рамках которого планируется построить детсад на 150 мест. "В первой очереди нового жилого комплекса - доме "Байкал" из четырех корпусов - предусмотрена 1 241 квартира. Разрешение на строительство проекта выдано в январе 2023 года", - отметила председатель комитета Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в сообщении.

Жилой комплекс строится по адресу: ул. Озерная, вл. 42 (Западный административный округ). Согласно проектной декларации, застройщик планирует ввести в эксплуатацию корпуса первой очереди в III квартале 2025 года. В рамках второй очереди будет построен дом "Селигер" - его "Страна Девелопмент" планирует сдать в III квартале 2027 года. В целом площадь участка, на котором будет реализован девелоперский проект, составляет почти 4,7 га, заключили в Москомстройинвесте.