В Москве в районе Покровское-Стрешнево выставлили на торги помещение под спортцентр

Здание включает в себя в том числе бассейн, сауну, раздевалки, санузлы и душевые комнаты

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Помещение под открытие спортивного центра на северо-западе столицы выставлено на городские торги по аренде. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Предпринимателей приглашают к участию в открытом аукционе на право аренды объекта общей площадью почти 2 тыс. кв. м в нежилом здании на Береговой улице. С победителем подпишут договор на 25 лет. Он сможет оказывать на территории объекта спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, лот расположен поблизости от жилых кварталов, рядом с парками "Покровское-Стрешнево" и "Покровский берег". Он включает в себя в том числе бассейн, сауну, раздевалки, санузлы и душевые комнаты. Есть отдельные входы с улицы.

"Прием заявок завершится 25 августа, аукцион пройдет 29 августа. Для участия в нем понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы", - заключили в департаменте.