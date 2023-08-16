В Дмитровском районе Москвы строят и проектируют восемь жилых домов по программе реновации

Новостройки возводят по адресам: Долгопрудная ул., з/у 10 (вл. 10), Карельский бульвар, з/у 14/16 (вл. 14/16), Лобненская ул., з/у 9А (вл. 9А)

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Три жилых дома в рамках программы реновации строят в Дмитровском районе столицы, еще пять находятся в проектировании. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории Дмитровского района для переселения по программе реновации строят три жилых дома жилой площадью 40,1 тыс. кв. м. В проектировании находятся пять объектов жилой площадью 100 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Новостройки возводят по адресам: Долгопрудная ул., з/у 10 (вл. 10), Карельский бульвар, з/у 14/16 (вл. 14/16), Лобненская ул., з/у 9А (вл. 9А).

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми, там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - добавили в пресс-службе.

Как отметил Загрутдинов, всего с момента старта программы реновации в районе введено в эксплуатацию пять домов. Всего в Дмитровском районе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 55 домов жилой площадью более 170 тыс. кв. м.