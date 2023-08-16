В районе Перово построят технопарк

Суммарная поэтажная площадь объекта превысит 11 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый технопарк появится в Восточном административном округе столицы, он будет расположен в промзоне "Прожектор" на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На двух земельных участках площадью 0,75 га разрешено построить объект суммарной поэтажной площадью 11 290 кв. м. Здесь можно проводить научные испытания, осуществлять научно-производственную деятельность", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Как добавила председатель комитета Анастасия Пятова, на земельных участках находятся котельная, складские помещения. Правообладателями этих участков являются ООО "Московский прожекторный завод" и ООО "Волна-Омега".