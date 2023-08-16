В Новых Ватутинках появится крупный торгово-бытовой центр

Общая площадь застройки составит около 13,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Строительство торгово-бытового центра в микрорайоне Новые Ватутинки Десеневского поселения Троицкого административного округа столицы завершается. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Объект возводит инвестор. Общая площадь застройки составит около 13,5 тыс. кв. м.

"Десеневское поселение - яркий пример реализации политики комплексного развития территорий, принципа сбалансированной застройки. В этом районе построены четыре крупных жилых комплекса, и одновременно мы активно вводим социальные, культурные объекты, магазины, создаем рабочие места, успешно развиваем транспортную инфраструктуру. За последние два года здесь появились две магистральные автодороги, запущены новые маршруты общественного транспорта, на очереди - станция метро Троицкой линии. Реализацией такого мероприятия (строительства торгово-бытового центра - прим. ТАСС) мы не только повысим комфорт проживания на территориях, разместив торговые и бытовые точки в шаговой доступности для жителей, но и создадим новые рабочие места", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Торгово-бытовой центр "Новые Ватутинки" представляет собой двухэтажное здание, фасады которого выполняются из структурного стекла с применением цветных панелей и жалюзи, дополненных эффектной светодиодной подсветкой. Ярким архитектурным акцентом станут декоративные опоры из окрашенного фиброцемента, поддерживающие пластичный карниз.

"Первый этаж здания займут торговая галерея, супермаркет и ресторан. Второй - магазины, кафе, спа-салон, оздоровительный комплекс с бассейном и администрация. Вход в здание строители оборудуют на уровне земли, без ступеней. Комплекс также будет включать в себя наземную и подземную парковки. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года", - уточнили в департаменте.

Инвесторы Новой Москвы

"В последние годы инвесторы в ТиНАО активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских объектов, торгово-развлекательных комплексов, а также в небольшие точки развития малого бизнеса. Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки", - отметили в пресс-службе.

Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многое другое. Они уже дали городу десятки тысяч дополнительных рабочих мест.

"В текущем году инвесторы намерены построить в Новой Москве семь торговых центров, четыре магазина и ресторан", - дополнил Жидкин.