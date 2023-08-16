В Минфине назвали ДОМ.РФ эффективным оператором госпрограмм по ипотеке

Речь идет о госпрограммах "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной", "ИТ-ипотеки"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ является эффективным оператором госпрограмм по ипотеке, в первой половине 2023 года половина общего объема жилищного кредитования пришлась на льготные кредиты, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России.

Речь идет о программах "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной", "ИТ-ипотеки", оператором которых выступает институт развития.

"ДОМ.РФ эффективно выполняет функции оператора государственных программ поддержки по ипотеке. В первом полугодии доля льготных кредитов впервые составила половину от общего объема жилищного кредитования", - сказали в министерстве.

Кроме того, в Минфине считают, что запущенный ДОМ.РФ механизм инфраструктурных облигаций - льготное финансирование масштабных проектов в рамках "Инфраструктурного меню" - стал важным инструментов развития. "Его применение имеет мультипликативный эффект, позволяет снизить нагрузку на бюджет и обеспечить проектам строительства инфраструктуры финансовую устойчивость", - отметили в министерстве, комментируя результаты отчета ДОМ.РФ по МСФО за первое полугодие 2023 года.

Согласно отчету, по итогам первого полугодия объем выпущенных инфраструктурных облигаций достиг 61 млрд рублей (+34% относительно конца 2022 года).

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году. Он позволяет создавать дорожно-транспортную, инженерную, социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, в том числе через схемы государственно-частного партнерства и концессий. Также предусмотрено финансирование благоустройства городских и сельских территорий.