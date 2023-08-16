На Ставрополье отремонтировали и построили 50 медучреждений с начала 2023 года

Также в регионе создали филиал Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 50 медицинских учреждений отремонтировано или построено на Ставрополье с начала 2023 года в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Продолжается работа по модернизации первичного звена здравоохранения в том числе за счет краевой программы "Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае". В ее рамках в отчетный период завершен капитальный ремонт и строительство 56 медицинских учреждений, приобретено 10 единиц тяжелого оборудования и 38 санитарных автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первом полугодии на исполнении у членов краевого правительства и руководителей органов региональной исполнительной власти находилось более 16 тысяч поручений, из них 227 - поручения президента. Все они исполнены или исполняются в отведенные для этого сроки и в соответствии с установленным графиком.

"В числе уже исполненных - создание регионального филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". За два месяца работы Ставропольского филиала его сотрудниками оказана помощь более 600 ветеранам СВО и членам их семей", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что в сфере образования активно реализуется пилотный проект по внедрению института советников директоров школ по воспитательной работе. В реализации этой инициативы задействовано 588 школ края.

"За каждым поручением - работа по повышению качества жизни ставропольцев. Поэтому формальный подход здесь недопустим. Каждый исполнитель должен помнить о том, что он работает для жителей края, чувствовать свою ответственность за скорость и результат решения поставленных задач", - прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.