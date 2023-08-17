На западе Москвы построят медицинский центр с гостиницей и спорткластер

Суммарная площадь объекта составит 36 тыс. кв. м

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер создадут в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В ходе реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) застройщик возведет на участке площадью 2,4 га реабилитационно-медицинский центр с гостиницей и спортивным кластером. Суммарная площадь комплекса составит 36 тыс. кв. м. Благодаря строительству объекта повысится доступность медицинской помощи для москвичей и жителей других регионов, также у горожан появится больше возможностей для занятия спортом", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что специализированный застройщик "ПСФ "Крост" построит новые объекты по адресу: 9-я Чоботовская аллея, владение 35.

"Город предоставит застройщику участок без проведения торгов в аренду на пять лет. За это время инвестор должен построить медицинский центр площадью 15 тыс. кв. м и отделения реабилитации площадью 6 тыс. кв. м. Еще 4 тыс. кв. м займет спортивный кластер и 11 тыс. кв. м - гостиница", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов для МаИП с 2016 года. Статус такого проекта присваивают предложениям инвесторов, предпочтение отдается новым производствам, спорткомплексам и социальной инфраструктуре.