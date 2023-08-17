За семь месяцев в Москве зарегистрировали максимальное число сделок с новостройками

В январе-июле 2023 года в городе на первичном рынке недвижимости зафиксировали свыше 79 тыс. сделок

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 79 тыс. сделок зарегистрировано в январе-июле 2023 года в Москве на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости, что на 5,4% больше в годовом выражении. Результат семи месяцев оказался максимальным в сравнении с аналогичными периодами, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В январе-июле Росреестром по Москве зарегистрировано 79 182 ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 5,4% превышает результат первых семи месяцев 2022 года (75 141 ДДУ) и на 0,7% больше аналогичного периода 2021 года (78 667 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Показатель первых семи месяцев оказался максимальным в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, уточнили в ведомстве. "Общий объем сделок в новостройках впервые перешагнул порог в 79 тыс. договоров", - цитирует пресс-служба руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Уточняется, что в июле 2023 года на рынке новостроек Москвы зарегистрировано 11,9 тыс. сделок, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем.