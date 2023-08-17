Застройщик передаст Москве поликлинику в составе жилого комплекса "Остафьево"

Инвестор планирует ввести социальный объект к концу 2026 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест и группа "Самолет" подписали договор о передаче городу поликлиники в жилом комплексе "Остафьево". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Группа "Самолет" заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы поликлиники в Новой Москве. Объект будет построен в составе ЖК "Остафьево" в поселении Рязановском", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Договор подписан с ООО "СР-групп" (входит в группу "Самолет"), которое осуществляет строительство ЖК "Остафьево". "По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города поликлиники на 560 посещений в смену", - добавила Пятова.

Уточняется, что инвестор планирует ввести социальный объект к концу 2026 года.