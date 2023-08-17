В Даниловском районе Москвы ликвидировали свыше 30 незаконных складских строений

Незаконные постройки были возведены на территории, предназначенной для эксплуатации существующих офисных зданий без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участок земли на юге Москвы освободили от более 30 незаконных складских строений площадью почти 310 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"На юге столицы земельный участок площадью более 118 тыс. кв. м освободили от незаконных построек. Демонтировано 33 самовольно возведенных объекта общей площадью почти 310 кв. м", - приводятся в тексте слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Уточняется, что специалисты ведомства обнаружили комплекс самостроя по адресу: Партийный переулок, владение 1. Незаконные постройки были возведены на территории, предназначенной для эксплуатации существующих офисных зданий без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений.

"Пользователь нарушил условия договора аренды и без разрешений и согласований возвел более 30 строений и сооружений Он также незаконно застроил пространство между опорами существующего навеса, в результате чего были образованы дополнительные помещения площадью более 4,5 тыс. кв. м. Ведомство приняло меры по освобождению территории и сносу самостроя", - добавил Бобров.