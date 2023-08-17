Банк ДОМ.РФ запустил сервис для оформления ипотеки в одно касание

По словам вице-президента банка Кирилла Варенцова, инновационный способ оформления ипотеки максимально упростит клиентский путь, сведя его к сканированию QR-кода со смартфона

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ запустил сервис для оформления ипотеки по сканированию QR-кода со смартфона, сообщила пресс-служба банка.

"Банк ДОМ.РФ запустил личный кабинет партнера для бесшовного оформления ипотеки. Теперь заемщик может подать заявку по QR-коду, в одно касание, и за считанные минуты получить комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам", - говорится в сообщении.

По информации банка ДОМ.РФ, данные клиента поступают в банк в момент подачи заявки из Цифрового профиля заемщика. Процесс не "разрывается" этапом заполнением анкеты и подтверждением доходов.

По мнению вице-президента банка ДОМ.РФ Кирилла Варенцова, инновационный способ оформления ипотеки максимально упростит клиентский путь, сведя его к сканированию QR-кода со смартфона. "Это не только удобство и экономия времени, но и оптимизация бизнес-процессов банка и партнеров при оформлении сделок с недвижимостью", - отметил он. По словам Варенцова, до конца года банк планирует подключить к личному кабинету более 1 500 партнеров по всей России. Объем заключенных по новому механизму сделок, по оценке экспертов банка ДОМ.РФ, до конца года превысит 30 млрд рублей.

После выбора клиентом наиболее подходящей ипотечной программы все процедуры по оформлению кредита также можно осуществить онлайн - от подписания кредитной документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре. Также банк запустил удобный функционал для оперативного отслеживания статуса кредитной заявки в личном кабинете. В перспективе - создание полноценной экосистемы для сделок с недвижимостью, включая витрину объектов, а также сервисы онлайн-страхования и оценки.

В настоящий момент "Семейная ипотека" доступна в банке ДОМ.РФ по ставке от 4,6%, "Льготная" - от 6,6%, программа для IT-специалистов - от 3,7%. Взять кредит по стандартной рыночной программе можно по ставке от 8,99%.