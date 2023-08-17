В Москве за полгода выдали около 15,6 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Город сохраняет лидерство по выдаче семейной ипотеки - на Москву приходится 10% выданных в России кредитов по этой программе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 15,6 тыс. кредитов по семейной ипотеке выдали в Москве за полгода, это больше на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе - июне 2023 года в Москве выдали около 15,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом 134,3 млрд рублей. Это на 22% больше по количеству и на 30% - по объему выданных кредитов, чем за шесть месяцев 2022 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что город сохраняет лидерство по выдаче семейной ипотеки - на Москву приходится 10% выданных в России кредитов по этой программе и 18% от их объема. Семейная ипотека продолжает пользоваться популярностью у жителей города: в первом полугодии объем выдачи вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 134,3 млрд рублей.

Как пояснили в пресс-службе, семейная ипотека - единственная льготная программа, позволяющая рефинансировать существующие ипотечные кредиты с использованием льготной ставки. Таких кредитов в первом полугодии было выдано более 1 тыс., с их помощью гражданам удалось рефинансировать ранее взятые займы на общую сумму почти 6 млрд рублей. Новые кредиты составляют более 93%, или 14,5 тыс. выданных семейных ипотек на сумму 128,2 млрд рублей.

"Льготные программы являются основными двигателями ипотечного рынка в Москве: на них приходится два из трех выданных кредитов. По сравнению с прошлым годом доля льготных программ увеличилась более чем на 12 процентных пунктов. Семейная ипотека составляет 45% от общего числа и от объема выданных в столице льготных ипотечных кредитов", - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Высокий интерес к семейной ипотеке обусловлен постоянным расширением условий программы, низкими процентными ставками и возможностью рефинансировать ранее полученный кредит. Так, с января 2023 года действие программы распространили на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничения по году их рождения. К этой категории относится около трети заемщиков Москвы, оформивших семейный ипотечный кредит с начала года, добавила министр.