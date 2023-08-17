Власти Москвы определят использование участков с долгостроем в поселении Рязановском

Недостроенное здание демонтируют

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва определит дальнейшее использование двух участков в Новомосковском административном округе по адресу: поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, микрорайон Родники, в районе улиц Подмосковной и Подольской. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Инвестор планировал построить здесь культурно-спортивный центр. Однако застройщик не смог реализовать проект, на участках остался недострой, который сейчас находится в аварийном состоянии. Поэтому город принял решение расторгнуть договор аренды, прекратить инвестпроект и демонтировать недостроенное здание. Теперь органы власти решат, как будет в дальнейшем использоваться эта территория, с учетом потребностей и интересов жителей и города", - цитирует пресс-служба стройкомплекса Бочкарева.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся пресс-службой, уточнила, что договор аренды двух земельных участков площадью 0,79 га был оформлен еще в 2007 году, когда поселение не входило в структуру Москвы. На центр выдавалось разрешение на строительство, срок действия которого истек в 2013 году. Инвестором выступало ООО "Строитель-плюс".

Рядом с участками находится как уже действующая жилая застройка, так и проектируемая, в том числе ЖК "Алхимово" группы "Самолет".