МКА утвердила архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра Noon на Окской

В рамках проекта на каждом этаже предусмотрены переговорные комнаты, кофе-поинты и кабинеты для онлайн переговоров

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москомархитектура (МКА) утвердила проект 9-этажного бизнес-центра Noon на улице Окской. Концепция разработана студией архитектуры и дизайна Sredaa и предполагает современный подход к архитектуре и функциональному назначению здания, сообщили в пресс-службе комитета.

Девелопер Dominanta реализует проект на юго-востоке Москвы, рядом со станцией метро "Окская", в нескольких минутах езды от Рязанского и Волгоградского проспектов и в 6 км от Северо-восточной хорды Московского скоростного диаметра. "Динамичная треугольная форма здания с мягкими скругленными углами, заданная сеткой улиц, и яркие фасадные решения малинового цвета акцентируют перекресток и формируют районную доминанту, создавая запоминающийся образ", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как добавили в комитете, простота и лаконичность форм объекта сочетается с функциональной практичностью, которая обеспечивает арендаторов всем необходимым для комфортной работы. Например, треугольная форма БЦ и площадь остекления позволяют наполнить естественным светом каждый офис и организовать рабочее пространство с максимально эффективной рассадкой. Часть окон оборудована функцией проветривания.

"Новое здание является своеобразным въездным знаком, акцентом. Это обусловлено его расположением на перекрестке перед одним из основных въездов в новый район. Простая форма здания органично вписывается в конфигурацию участка. Фасадное решение является продолжением основной идеи, оболочка задания с ритмичной сеткой окон покрывает плавную, словно обтесанную водой форму здания", - подчеркнул архитектор Петр Любавин.

Проектом бизнес-центра на каждом этаже предусмотрены переговорные комнаты, кофе-поинты, кабинеты для онлайн переговоров. На первом этаже появится конференц-зал с трансформируемым пространством. Доступ в зал и переговорные будет осуществляться через систему бронирования. В конференц-зал можно будет пройти прямо из зоны лобби. Для комфорта резидентов проход в кафе и копировальный центр также организован из лобби.

"Просторное современное лобби оборудуют зоной ресепшн и лаунж-зоной для посетителей. Здесь можно будет встретить гостей, провести короткую встречу, принять курьера. На первых этажах бизнес-центра откроется коммерческая инфраструктура. Все коммерческие помещения имеют витринное остекление и потолки высотой 4,7-4,8 м, а также оборудованы отдельными входами с улицы", - заключили в пресс-службе МКА.