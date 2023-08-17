В районе Выхино-Жулебино вместо незаконного кафе появился газон

Площадь самостроя составляла 588 кв. м

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Территорию, где было незаконное кафе, освободили и озеленили в московском районе Выхино-Жулебино, площадь кафе составляла 588 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Ранее специалисты ведомства выявили самовольно возведенное одноэтажное строение площадью 558 кв. м по адресу: Ферганский проезд, владение 8А, строение 2. Там находилось кафе. Объект был размещен на земельном участке, предоставленном для эксплуатации уже имеющихся на территории торговых и бытовых построек.

"Два существующих здания демонтировали, а на их месте незаконно возвели кафе. Реконструкция двух объектов и строительство нового осуществлены без разрешения. Суд признал объект самостроем и обязал его демонтировать. <...> Территорию привели в порядок и озеленили. Теперь на месте самостроя появился газон", - приводятся в тексте слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Отмечается, что в столице проводится системная работа по выводу незаконных построек и последовательно создается качественная городская среда в разных районах Москвы, независимо от их удаленности от центра.