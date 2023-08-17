На северо-западе Москвы демонтировали 150 самостроев во втором квартале

Всего в результате демонтажа освободили 9,2 тыс. кв. м территории

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 9 тыс. кв. м территории освободили от самостроя на северо-западе Москвы во втором квартале года, всего было демонтировано 150 незаконных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"За три месяца в СЗАО выявили 510 самовольных строений, 150 объектов уже демонтировали. Кроме того, на двух земельных участках не допустили возведение самостроя на раннем этапе строительства. Всего в результате демонтажа освободили 9,2 тыс. кв. м территории", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что во втором квартале 2023 года на северо-западе Москвы специалисты ведомства выявили 173 нарушения. Большая часть из них приходится на использование земельного фонда города без правовых оснований - 159 нарушений.

Кроме того, специалисты ведомства выявили 14 объектов ветхого фонда, находившихся в неудовлетворительном состоянии, четыре строения восстановили. В их числе здание по адресу: улица Циолковского, дом 4, в нем расположен территориальный объект мировых судей.