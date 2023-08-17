Число выявленных нарушений у застройщиков в Москве сократилось во II квартале

По итогам зарегистрировали 15 нарушений в отчетности столичных застройщиков, что на 4 случая меньше, чем за период 2022 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Количество нарушений, выявленных у столичных застройщиков во втором квартале 2023 года, уменьшилось, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на руководителя ведомства Анастасию Пятову.

"За II квартал 2023 года специалистами Москомстройинвеста проанализирована отчетность 89 застройщиков, осуществляющих свою деятельность в рамках долевого строительства. Данные компании предоставили сведения по 142 объектам - по количеству разрешений на строительство. <...> По итогам II квартала текущего года зарегистрировано 15 нарушений в отчетности столичных застройщиков, что на 4 случая меньше, чем за аналогичный период 2022 года", - значится в сообщении.

Там отмечается, что начиная с IV квартала прошлого года, в отчетности застройщиков отсутствуют нарушения нормативов. Подачу отчетности с опозданием допустил только один застройщик, в прошлом квартале было зафиксировано три случая опоздания. Ежеквартальную отчетность застройщики обязаны предоставлять только по проектам, в которых договоры долевого участия в долевом строительстве заключались по старой схеме, без эскроу-счетов.

"Инвесторы завершают проекты на старой схеме, поэтому с каждым кварталом число отчетных проектов уменьшается, исключаются введенные в эксплуатацию жилые комплексы, в которых дольщикам переданы все помещения. На сегодняшний день из общего числа проверенных отчетностей, 49 объектов находятся в стадии строительства, по остальным получено разрешение на ввод в эксплуатацию и продолжается передача квартир дольщикам", - уточнила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в ходе проверок во втором квартале 2023 года был выявлен один случай неполноты комплектов документов и два случая нарушения достоверности в отчетности.