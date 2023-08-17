Девелопер выдал все ключи дольщикам шести корпусов первой очереди ЖК City Bay в Москве

Ожидается, что после окончательного заселения в новых корпусах будут проживать более 2 тыс. человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Компания MR Group завершила выдачу ключей дольщикам шести корпусов первой очереди жилого комплекса City Bay, который находится в районе Покровское-Стрешнево по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 95/2 (Северо-Западный административный округ Москвы). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"По информации девелопера, в настоящее время собственникам переданы ключи от более 700 квартир в корпусах 2, 3, 4, 5, 7 и 8. Все квартиры сдавались с качественной предчистовой отделкой и панорамными окнами, более половины из них имеют виды на реку. Ожидается, что после окончательного заселения в новых корпусах будут проживать более 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, все шесть корпусов объединены подземной частью, в которой устроен паркинг на 719 машино-мест и 232 кладовых помещения площадью до 15 кв. м. На первых этажах разместятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры - магазины, кафе и предприятия бытовых услуг. Общая площадь коммерческих помещений составляет около 4,8 тыс. кв. м. Также в составе первой очереди построен детский образовательный центр на 100 мест.

"В рамках благоустройства выполнен ряд работ, в том числе создается прогулочная зона на набережной Москвы-реки. Кроме того, застройщик планирует создать пешеходный бульвар, фонтан, беседки в виде пергол, а также детские и спортивные площадки", - добавили в пресс-службе комитета.

По словам Пятовой, которые приводятся в сообщении, мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед всеми застройщиками задачу параллельно с возведением жилых домов создавать и новые точки общественного притяжения, места, куда могут прийти не только жители конкретного комплекса или микрорайона, но и остальные горожане. Ожидается, что благоустроенная территория нового комплекса станет одной из таких точек.

Жилой комплекс City Bay строится на берегу Спасского затона Москвы-реки на территории площадью 11 га. В шаговой доступности находится станция МЦД Трикотажная. Комплекс состоит из четырех кварталов - Atlantic, Pacific, Indian и North. В проекте, помимо жилых корпусов, планируется строительство социальной инфраструктуры - детских садов и школ. Так, строящаяся школа на 815 учащихся будет в последующем передана городу. Соответствующий договор был заключен между застройщиком и Москомстройинвестом в январе текущего года.