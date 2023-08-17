Щербинский завод увеличил объем контрактов на поставку лифтов для соцобъектов

С начала 2023 года этот показатель уже превысил 500 подъемников

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу компаний под управлением ДОМ.РФ) увеличил объем контрактов на поставку лифтов для объектов социальной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе головной госкомпании.

"С начала 2023 года этот показатель уже превысил 500 подъемников, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 5%, в основном за счет поставок лифтов для больниц и госпиталей, которые активно строятся и реконструируются", - рассказали в ДОМ.РФ.

Новые подъемники изготовлены в том числе для Детской инфекционной больницы в Ульяновске, Центральной городской клинической больницы в Казани, госпиталя в Курске, Белгороде и Рязани. Также подъемное оборудование получили школы и детские сады в Москве и Московской области, учебные заведения в Уральском, Приволжском, Северном и Дальневосточном федеральном округах, в том числе школы на острове Шикотан в Сахалинской области. Кроме того, ЩЛЗ изготовил лифт для первой социальной гостиницы "Добрый дом" в Москве, предназначенной для онкобольных детей, приезжающих на лечение в столичные клиники со всей России.

"Обновление социальной инфраструктуры - часть нашей общей с регионами работы по повышению уровня жизни людей, созданию нового качества услуг для населения. В этом смысле ДОМ.РФ действует комплексно: мы не только финансируем строительство образовательных, медицинских, спортивных объектов, но и занимаемся их модернизацией", - приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Он добавил, что лифты обеспечивают безопасность и комфорт для посетителей, в том числе пожилых и маломобильных людей. Современные изделия ЩЛЗ за последние несколько лет установлены на соцобъектах более чем в 70 регионах страны. Всего с начала этого года ЩЛЗ заключил контракты на поставки в 70 регионов РФ - 6 000 лифтов, предназначенных как для социальных объектов, так и для многоквартирных домов.