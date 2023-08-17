Сбер с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам на 2 п.п.

Банк также повысит с 18 августа минимальную ставку по потребкредитам

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк в связи с повышением ключевой ставки Банка России повысит с 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки на 2 процентных пункта (п.п.). Также с 18 августа банк повысит минимальную ставку по потребкредитам, сообщила пресс-служба Сбера.

"Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п.п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п.п. на этой неделе. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются - условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке", - указали в пресс-службе.

По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, однако со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5% годовых.

Вместе с этим банк увеличил размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами "Сберспасибо", теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту, уточнили в Сбере.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность составит 12% годовых.

Банк России на внеочередном заседании во вторник решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, по данным регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.