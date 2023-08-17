Выдача льготной ипотеки в Сбербанке побила месячный рекорд по итогам июля

Доля льготной ипотеки в общем числе выдач в июле 2023 года достигла 42,1%, в июне она составляла 37,2%

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк выдал 48,6 тыс. ипотек по программам господдержки в июле 2023 года. Это наибольшее число за всю историю наблюдений, по данным сервиса "Домклик", принадлежащего банку.

"Спрос на льготные ипотечные программы бьет рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тыс. [контрактов], это на 17,1% больше июня", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка. Так, в июле 2022 года по программам льготной ипотеки Сбербанк выдал 14,7 тыс. кредитов.

Доля льготной ипотеки в общем числе выдач в июле 2023 года достигла 42,1%, в июне она составляла 37,2%, в июле 2022 года - 28,8%. Наибольший рост доли выдач таких кредитов "Домклик" зафиксировал в июле в Ивановской области (на 13,1 п. п., до 29,7%), Карелии (на 10,7 п. п., до 39,3%) и в Белгородской области (на 10,2 п. п., до 33,5%).

"Рост востребованности льготной ипотеки в июле объясняется тремя факторами. Во-первых, "Сбер" предложил заемщикам скидки по льготным программам на рынке новостроек. Во-вторых, увеличение ключевой ставки ЦБ сделало менее выгодным оформление жилищных кредитов на вторичном рынке и перенаправило спрос на первичный рынок, где льготная ипотека покрывает более 90% сделок", - процитировали в пресс-службе директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи. Еще один фактор, влияющий на спрос, по его словам, - сообщения в СМИ о возможном завершении льготной ипотеки из-за исчерпания лимитов.

Наибольшая доля договоров по итогам июля 2023 года в структуре выдачи льготных ипотек в Сбербанке пришлась на "Господдержку" - 20,3%. Доля "Семейной ипотеки" составила 17,8%, "Ипотеки для IT" - 1,4%. В конце июня этого года Сбербанк возобновил прием заявок по "Сельской ипотеке", и в июле доля выдач по этой программе составила 0,4%.