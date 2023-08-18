В Севастополе выделят дополнительно 94 млн рублей на строительство жилья для детей-сирот

По словам губернатора Михаила Развожаева, в августе планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, жилье в котором выделят для этой категории граждан

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя выделят 94 млн рублей на строительство квартир для детей-сирот. В августе будет введен в эксплуатацию многоквартирный дом, квартиры в котором будут выделены для этой категории граждан, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Приняли [на заседании правительства] решение о выделении дополнительных 94 млн рублей по программе "Жилище" на строительство квартир для детей-сирот. Уже в августе вводится в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором ребята получат свою жилплощадь", - написал он.

Ранее Развожаев сообщал, что в 2023 году будет завершено строительство четырех домов в Инкермане, что позволит улучшить жилищные условия для 36 детей-сирот. Помимо этого, заключены контракты на приобретение еще девяти квартир в строящемся доме, который будет введен в эксплуатацию во втором полугодии 2023 года.

Всего с 2019 по 2022 год 129 детей-сирот получили квартиры, 86 из них - в 2022 году, что как ранее сообщал губернатор, помогло впервые за долгое время сократить в Севастополе очередь на получение квартир. С начала 2023 года, кроме предоставленных квартир, детям-сиротам выдано также 11 жилищных сертификатов на сумму 49,7 млн рублей.