На крыше гостиницы в центре Москвы демонтировали незаконную мансарду

Площадь объекта составляла почти 300 кв. м

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости пресекла нарушение земельного и градостроительного законодательства в исторической части города, где на крыше гостиницы возвели мансарду площадью почти 300 кв. м. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

"В ходе незаконной реконструкции на уровне чердака возвели мансарду площадью 296 кв. м, из-за чего площадь здания увеличилась почти втрое. Указанные изменения не отображены в технической документации, разрешительные документы на перестройку объекта не выдавались. В настоящее время надстроенная часть здания демонтирована: площадные характеристики объекта восстановлены, а зданию возвращен первоначальный облик", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в инспекции, в ходе мониторинга территории специалисты ведомства зафиксировали факт незаконной реконструкции здания 1900 года постройки на улице Садовой-Кудринской, дом 9, строение 3, где расположено используемое под гостиницу двухэтажное нежилое здание с чердаком общей площадью 568 кв. м.

Всего за полгода на территории Центрального административного округа демонтировали 101 самострой общей площадью свыше 4 тыс. кв. м. Кроме того, на раннем этапе пресекли пять фактов возведения незаконных построек.