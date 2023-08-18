Инвестор построит объекты улично-дорожной сети для ЖК "Дмитровское небо" на севере Москвы

В рамках проекта планируется строительство проездов местного значения, а также благоустройство прилегающей территории

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Группе ЛСР" предоставлены земельные участки для строительства улично-дорожной сети (УДС) для ЖК "Дмитровское небо". Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект появится по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 75 (Северный административный округ).

"Для строительства УДС три земельных участка общей площадью 0,08 га будут предоставлены инвестору в аренду сроком на шесть лет", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она пояснила, что в рамках возведения объектов улично-дорожной сети планируется строительство проездов местного значения, а также благоустройство прилегающей территории.

"Создание улично-дорожной сети в рамках строительства жилого комплекса позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей. В частности, будут организованы удобные подъезды к социальным объектам - школе и детскому саду, строящимся в составе комплекса. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил о том, что создание развитой инфраструктуры, в том числе и транспортной, является приоритетной задачей при возведении новостроек", - заключила Пятова.