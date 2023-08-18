Пищеблок в геронтологическом центре "Люблино" в Москве капитально отремонтируют

Планируются как внутренние, так и наружные ремонтные работы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию капремонта в ГБУ ГЦ "Люблино" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Работы будут вестись по адресу: ул. Ставропольская, д. 27А, стр. 2, район Люблино.

"Утвержден проект капитального ремонта пищеблока в геронтологическом центре "Люблино" на юго-востоке столицы. <…> Помещения пищеблока на Ставропольской улице (д. 27А, стр. 2) расположены на первом этаже и в подвале одноэтажной пристройки к жилому корпусу центра, построенного в 1965 году. В составе пищеблока: складские помещения, холодильные и морозильные камеры для различных продуктов, горячий, холодный и мясорыбный цеха, моечные и прочие помещения", - говорится в сообщении.

Проектными решениями предусмотрены как внутренние, так и наружные ремонтные работы. Внутри обновят отделку, включая подвесные кассетные потолки. Также заменят перегородки, откосы, оконные и дверные блоки.

Помимо этого, специалисты модернизируют инженерные коммуникации пищеблока, а именно системы электроснабжения, отопления и вентиляции. "Снаружи будут отремонтированы фасады, заменены покрытие и утепление кровли, крыльца входных групп, а также ограждение пандуса", - уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении.

Также для обслуживания маломобильных граждан в учреждении предусмотрено дублирование средств отображения информации выпуклыми символами или азбукой Брайля, установка информационных табло, опорных поручней, оборудование дверей ручками с возможностью регулировки высоты.