ВТБ снизил возрастной порог для выдачи ипотеки до 18 лет

Банк также смягчил требования к общему трудовому стажу для ипотечного займа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВТБ снизил возрастной ценз для выдачи ипотечного кредита с 21 до 18 лет, сообщила пресс-служба банка.

"С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину", - приводят в сообщении слова начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По его данным, в июле средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрасте 18-21 года составила 388 тыс. рублей. Бабин считает, что при поддержке родителей молодые люди смогут оформить жилищный кредит.

Банк также смягчил требования к общему трудовому стажу для ипотечного займа: стаж должен будет составлять минимум три месяца вместо шести.

По итогам января-июля 2023 года ВТБ выдал 135 тыс. ипотек на сумму 675 млрд рублей, что на треть выше результата за тот же период 2022 года.