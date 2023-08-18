Москвичи и бизнес приобрели у города 21 тыс. кв. м коммерческой недвижимости за полгода

Сумма сделок составила почти 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жители и бизнес приобрели 21 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в центре Москвы за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В первой половине 2023 года в Центральном административном округе горожане и предприниматели приобрели у города 164 объекта нежилого фонда общей площадью 21 тыс. кв. м. Сумма сделок составила почти 2 млрд рублей, а превышение начальной цены на аукционах - около 30%. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было продано 47 зданий и помещений в ЦАО площадью 6 тыс. кв. м", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что самый крупный объект площадью около 1,6 тыс. кв. м был продан на Большой Грузинской улице по цене более 36 млн рублей, а самый маленький - на улице Станиславского за 1,3 млн рублей. Его площадь составила чуть более 8 кв. м.

"Из общего числа реализованных в ЦАО объектов 11 помещений общей площадью около 1,1 тыс. кв. м находятся в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. Например, в Главном доме городской усадьбы начала XIX века, расположенном по адресу: Сеченовский переулок, дом 6 строение 2, реализовано помещение площадью 369,8 кв. м. А в 5-м Доме Советов, он же "Доходный дом А. Д. Шереметева", в Романовом переулке продано помещение площадью 256 кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Большинство реализованных в первом полугодии объектов были проданы при помощи вторичных способов: 88 помещений - посредством публичного предложения, а 28 - через продажу без объявления цены.