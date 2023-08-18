В районе Щукино в Москве началось строительство двух жилых корпусов по программе реновации

Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Строительство двух жилых корпусов для переселения участников программы реновации началось на улице Щукинской в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Щукино по адресу: Щукинская улица, з/у 7Б началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", - сказал Загрутдинов, его слова приводит пресс-служба департамента строительства.

Как уточнили в департаменте, два отдельно стоящих корпуса переменной этажности объединит одноуровневая подземная автостоянка. Фасады облицуют керамогранитной плиткой со вставками из стеклофибробетонных панелей, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 486 квартир (однокомнатных - 254, двухкомнатных - 203, трехкомнатных - 29). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - заверили в пресс-службе департамента.

Первый этаж сделают нежилым, здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждом корпусе установят современные лифты - два грузоподъемностью 630 кг и один на 1 тыс. кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома должна будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.