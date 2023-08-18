В Новой Москве демонтировали незаконный хостел

Площадь объекта составляла 634,7 кв. м

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконный хостел в Новой Москве, объект демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что специалисты ведомства выявили в поселении Сосенское многоквартирный дом, возведенный для коммерческого использования, по адресу: СНТ "Дудкино", участок 199.

"Четырехэтажное здание было построено на участке, предназначенном для садоводства. Фактическая площадь объекта составляла 634,7 кв. м и превышала установленные предельные параметры разрешенного строительства - 210,8 кв. м. При этом отдельные квартиры с обособленными входами указывали на предоставление гостиничных услуг. Кроме того, судебная экспертиза установила, что здание не соответствовало градостроительным, строительным, противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам землепользования и застройки Москвы. Суд признал объект самостроем и обязал владельца демонтировать его", - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.