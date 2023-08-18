На севере Москвы более 14 тыс. жителей получили квартиры по программе реновации

Северный административный округ входит в число лидеров по количеству переселенных москвичей по программе реновации

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более 14 тыс. жителей получили квартиры по программе реновации на севере Москвы, переселение идет в восьми районах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Программе реновации в Москве 1 августа исполнилось шесть лет. За это время город предложил жилье в новостройках более 128 тыс. горожан. В Северном административном округе (САО) столицы ключи от новых квартир получили 14,3 тыс. человек", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, Северный административный округ входит в число лидеров по количеству переселенных москвичей по программе реновации. Больше всего новоселов в Бескудниковском районе, там ключи от современного жилья получили около 5,7 тыс. человек.

В Западном Дегунине и Головинском районе квартиры получили по 2,6 тыс. человек, в Дмитровском районе - более 2 тыс. москвичей, в Коптеве, Тимирязевском, Войковском и Молжаниновском районах правообладателями нового жилья суммарно стали около 1,3 тыс. жителей. Кроме того, в Молжаниновском районе в 2021 году полностью расселили два ветхих дома, вошедших в программу реновации.

"На сегодняшний день один из самых масштабных строительных проектов Москвы - программа реновации жилья - реализуется активными темпами во всех округах города. В частности, планомерно продвигается переселение жителей на территории Северного административного округа города Москвы, здесь новые квартиры уже получили или еще оформляют документы на переезд около 15 тыс. участников программы", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он отметил, что на территории САО по программе реновации переданы под заселение 33 новостройки, еще две новостройки введены и готовятся к последующему заселению. По программе реновации в САО строится 29 домов, столько же жилых объектов находится в проектировании.