ПИК передаст Москве школу на 1 тыс. мест в ЖК "Мичуринский парк"

Инвестор планирует ввести социальный объект в третьем квартале 2025 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девелопер ПИК заключил с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы школы на 1 тыс. мест в Очаково-Матвеевском районе. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект будет построен в составе ЖК "Мичуринский парк" по адресу: ул. Озерная, 42-44 (Западный административный округ).

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города школы на 1 тыс. мест", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Она пояснила, что договор подписан с ООО СЗ "Озерная 44" (входит в ПИК), которое осуществляет строительство ЖК "Мичуринский парк". Руководитель Москомстройинвеста добавила, что инвестор планирует ввести социальный объект в третьем квартале 2025 года.