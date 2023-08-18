Квартиры в новом доме в Сосенском поселении в Москве подготовили к продаже

Выдать ключи дольщикам нового корпуса застройщик планирует в январе 2026 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девелопер ГК "А101" выполнил все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в доме №11.1 второй очереди жилого комплекса "Прокшино" в поселении Сосенское, вблизи деревни Николо-Хованское в Новомосковском административном округе. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Застройщик получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. Дом состоит из четырех корпусов до 19 этажей, рассчитан на 815 квартир, общая площадь дома - около 46 тыс. кв. м. Специалисты комитета контролируют реализацию проекта с самой ранней стадии, с момента размещения проектной декларации", - отметила Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

В доме предусмотрена встроенно-пристроенная часть общественного назначения площадью более 2,7 тыс. кв. м. Здесь могут открыть магазины "у дома", семейные кафе, сервисные пункты, медицинский центр и частный детский развивающий центр. Квартирография проекта предусматривает, помимо стандартных планировок, кухни-гостиные, лоджии, квартиры с пространством под гардеробную или кладовую, лоты с двумя ванными.

Корпуса дома сформируют внутренний двор, закрытый от машин и посторонних. На его территории появятся игровые маршруты, площадки для детей разного возраста, зоны отдыха и воркаута, место для игры в бадминтон. Благоустройство двора будет выполнено по авторскому проекту.

"Всего проектом "Прокшино" предусмотрено строительство жилья комфорт- и бизнес-класса, развитой коммерческой инфраструктуры, которая формирует единую экосистему сервисов на территории, а также порядка 100 тыс. кв. м объектов образовательного и общественного назначения. В настоящее время в первой очереди района в эксплуатацию введено 12 жилых корпусов, в стадии строительства находится еще 28 жилых корпусов. Предусмотрены как образовательный центр, объединяющий школу и детсад, так и отдельно стоящий садик. Формирование сбалансированной застройки - одна из приоритетных задач, которую ставят перед девелоперами правительство города и мэр Москвы Сергей Собянин", - резюмировала Пятова.

Разрешение на строительство дома №11.1 №77-17-021004-2023 выдано 3 августа 2023 года. Согласно проектной декларации, выдать ключи дольщикам нового корпуса застройщик планирует в январе 2026 года.