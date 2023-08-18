Строительство дома OPUS в Даниловском районе Москвы хотят завершить в конце 2025 года

Общая площадь зданий составит более 81,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девелопер Pioneer планирует завершить строительство жилого дома OPUS в IV квартале 2025 года. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект возводится по адресу: улица Дербеневская, дом 1 (Южный административный округ).

"Проект OPUS состоит из строительства 11-этажного жилого дома на 188 квартир и 13-этажного бизнес-центра. Общая площадь зданий составит более 81,9 тыс. кв. м. Вся территория проекта будет свободна от машин: предусмотрен подземный паркинг на 380 машино-мест с велопарковками и местами для зарядки электромобилей", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

По информации застройщика, на строительной площадке уже началась заливка первого куба бетона, ведется бетонирование фундаментной плиты на площади свыше 1 тыс. кв. м. Также был произведен монтаж башенного крана высотой 52 м. В зоне расположения бизнес-центра завершен вынос тепловой сети, ведутся работы по устройству шпунтового ограждения котлована и земляные работы. В строительстве жилого дома и офисного здания задействовано свыше 130 человек.

"Внутренняя территория будет благоустроена: планируется проложить дорожки с подсветкой, обустроить детский плейхаб и газоны с декоративными насыпными холмами, где высадят деревья", - заверили в Москомстройинвесте.