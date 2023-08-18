На Московском урбанфоруме в Зарядье представили программу реновации

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что в рамках программы уже ввели в эксплуатацию 260 новостроек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Столичный опыт реновации жилого фонда представлен в рамках выставочной экспозиции, на мастер-классах и других мероприятиях деловой программы Московского урбанистического форума. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации является крупным градостроительным проектом. Уже сейчас подобраны участки с градостроительным потенциалом свыше 11 млн кв. м жилья", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что в рамках программы реновации уже ввели в эксплуатацию 260 новостроек, что позволило включить в процесс переселения около 130 тыс. москвичей.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, для реализации программы была проделана огромная подготовительная работа. "В частности, были внесены существенные изменения в законодательную базу, а также подобраны 587 "стартовых" площадок в разных округах и районах города", - уточнил он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.

О форуме

Московский урбанистический форум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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