В Новой Москве до конца года построят 15 малоэтажных жилых домов

В основном возводят двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Инвесторы в течение 2023 года введут 39,4 тыс. кв. м малоэтажного жилья, без учета индивидуального жилищного строительства, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Жидкина.

"На присоединенных к столице территориях мы предлагаем потенциальным жителям весь спектр жилья, существующего рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и также малоэтажки. При этом мы стараемся соблюдать разумный баланс в развитии всех составляющих. К преимуществам малоэтажного жилья относятся благоприятная экологическая обстановка, поскольку малоэтажные комплексы строятся на значительном удалении от старых границ города, более низкая себестоимость в сравнении с многоэтажными домами и более быстрые сроки строительства. Кроме того, для некоторых граждан малоэтажки выглядят уютнее и комфортнее", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, очередные пять корпусов введет в эксплуатацию застройщик ЖК "Борисоглебское", возводимого в деревне Зверево Новофедоровского поселения. Здесь в рамках проекта запланировано строительство 219 жилых домов и сопутствующей инфраструктуры, включая социальные объекты, супермаркеты, бульвар с велодорожками, паркинги и прочее. Примерно половина домов уже сдана и введена в эксплуатацию. Один новый корпус площадью 1,5 тыс. кв. м введен в первом квартале 2023 года. Также в течение 2023 года будут готовы к заселению четыре новых малоэтажных корпуса в жилом комплексе "Лесная сказка" в Троицке и шесть домов в составе ЖК "Ново-Никольское" в Первомайском поселении.

"В основном в данном сегменте возводятся двух- и трехэтажные здания по монолитно-каркасной технологии. Для устройства крыш используется металлочерепица. На придомовых территориях везде выполняется комплексное благоустройство, оборудуются детские и спортивные площадки, которые ограждены от основных внутриквартальных проездов. Строители создают зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями", - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за первое полугодие на территории ТиНАО введено более 1 млн кв. м жилья.

До конца 2023 года здесь планируется построить не менее 1,8 млн кв. м.